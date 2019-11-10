الإعصار "بلبل" يصل إلى بنجلادش ويتسبب فى مقتل شخصين

رويترز

قال مسؤولون اليوم الأحد إن الإعصار بلبل وصل إلى بنجلادش خلال الليل مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات وإلحاق الضرر بمنازل لكن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت العديد من الأرواح مضيفين أن الأسوأ قد ولى.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في مخيمات فى جنوب شرق بنجلادش تؤوى مئات الآلاف من اللاجئين من ميانمار المجاورة.

وقُتل صياد يبلغ من العمر 60 عاما بعد أن سقطت شجرة على منزله وقالت السلطات إنه رفض الفرار إلى الملاجئ. كما لقيت امرأة تبلغ من العمر 52 عاما حتفها اليوم الأحد بسبب سقوط شجرة على منزلها الذى عادت إليه فى الصباح بعد أن قضت الليل فى ملجأ.

واحتشد ما يقرب من مليونى شخص من 13 منطقة ساحلية فى البلاد فى نحو 5500 ملجأ منذ مساء أمس السبت. ووصلت سرعة الرياح خلال عبور الإعصار إلى ما بين 100 و120 كيلومترا فى الساعة وغمرت المياه بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

وقالت السلطات إن سرعة الرياح انخفضت حاليا لما بين 70 و80 كيلومترا فى الساعة.