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إعصار "بلبل" يضرب الخط الساحلى لبنجلاديش والهند وإجلاء مئات الآلاف

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:47 ص
إعصار "بلبل" يضرب الخط الساحلى لبنجلاديش والهند وإجلاء مئات الآلاف إعصار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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وصل الإعصار "بلبل" إلى اليابسة ليل السبت/الأحد إلى أكبر غابات المانجروف فى العالم بين بنجلاديش والهند على ساحل خليج البنغال، حسبما ذكرت شبكة صحيفة البيان الإماراتية.

وقالت عائشة خاتون خبيرة الأرصاد الجوية فى مؤتمر صحفى فى دكا إن الإعصار وصل إلى اليابسة فى غابة سندربان بعد أن فقد قوته بشكل طفيف لتصل سرعته إلى 120 كيلومترا فى الساعة.

وقبل وصول الإعصار، أجلت بنجلاديش والهند مئات الآلاف من الأشخاص إلى ملاجئ.

وذكر مسؤولون السبت أن بنجلاديش قامت بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص لمراكز إيواء، فى الوقت الذى خططت فيه لإعادة توطين نحو 1.8 مليون من سكان السواحل فيما نقلت الهند نحو 120 ألف شخص.

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث فى حكومة بنجلاديش، إنعام الرحمن إنه "سيتم نقل المزيد من الأشخاص إلى مراكز إيواء، نأمل أن نكون قادرين على نقل جميع الأشخاص المتضررين إلى مكان آمن".

وذكر خبير الأرصاد الجوية، روح القدوس، إن المناطق المنخفضة فى المناطق الساحلية والجزر الواقعة قبالة الشواطئ ربما تواجه عاصفة تتسبب فى أمواج مد أعلى بمترين عن الطبيعي.

وأضاف خبير الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد بنجلاديش سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومترا فى الساعة، خلال مرور العاصفة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية متطوعين يستخدمون مكبرات صوت لمطالبة سكان المناطق الساحلية بالتوجه إلى مراكز إيواء.

وشهدت المناطق الساحلية شرقى الهند بالفعل أمطارا غزيرة بسبب العاصفة.

وقال مسؤولون وتقارير إخبارية إنه تم تعليق الرحلات الجوية وكانت البحرية الهندية فى وضع الاستعداد لعمليات الاغاثة.


بنجلاديش

إعصار بلبل

الهند

إجلاء

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