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اعترافات تاجر مخدرات بالمطرية: "اشتغلت بورشة نجارة والأسطى طفشنى فبعت حشيش"

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:10 ص
اعترافات تاجر مخدرات بالمطرية: "اشتغلت بورشة نجارة والأسطى طفشنى فبعت حشيش" مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"العيب مش عليا أنا خرجت من المدرسة واشتغلت فى ورشة نجارة كان الأسطى بتاعى بيضربنى عمال على بطال، لحد ما كرهت الشغلانة وسبتها، ومن ساعتها مشيت فى سكة المخدرات لحد ما حوشت فلوس وجبت كمية وبعتها لحسابى، ودورتها بعد كده مع نفسى، مش ناوى امشى فى السكة دى تانى بعد ما اخرج من هنا، بس يارب الاقى شغل اعرف اعيش منه بالحلال وابطل الشمال "، هذه كانت كلمات "علاء.س" 25 سنة عامل، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى روض الفرج .

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة قسم روض الفرج مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.

وأوضح أن سبب اتجاره بالمخدرات، يرجع إلى رغبته فى الثراء السريع، وإدمانه مخدر "الحشيش ".

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "علاء.س" 25 سنة عامل " نجار "، مقيم فى منطقة روض الفرج، وبحوزته 800 جرام من مخدر الحشيش، و500 قرص مخدر ترامادول، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.  

 


اعترافات عامل

تاجر مخدرات

مخدر الحشيش

المواد المخدرة

روض الفرج

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