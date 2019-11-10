استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد..ويسجل بالبنك الأهلى 16.09 للشراء

كتبت ريهام الباشا

شهد سعر صرف الدولار استقرار نسبيا خلال تعاملات اليوم الأحد، إجازة للبنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف، أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضى.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى بمقدار قرشين مقارنة بالأسبوع الماضى ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع مقابل 16.07 جنيه للشراء ، 16.17 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار فى بنك قناة السويس وبنك عودة ليسجل 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار فى بنك القاهرة بمقدار قرش ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، مقابل 16.08 جنيه للشراء ، 16.18 جنيه للبيع خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وتراجع الدولار أكثر من واحد جنيه وخمسين قرشا منذ بداية العام الحالي.