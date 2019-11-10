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إيرادات مؤسسة النفط الليبية ترتفع 21% فى أكتوبر

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:36 ص
إيرادات مؤسسة النفط الليبية ترتفع 21% فى أكتوبر المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا
رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأحد إن إيرادات أكتوبر زادت 21% إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار في سبتمبر.

أوضحت المؤسسة فى بيان أن الإيرادات جاءت من "عائدات مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية إضافة الي الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز".

شملت إيرادات أكتوبر تحصيل عائدات مبيعات شحنات لشهر سبتمبر.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن المؤسسة الوطنية للنفط نجحت فى تحقيق ارتفاع فى إيرادات شهر أكتوبر، وذلك من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج.

وأضاف "هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبى، واستمرارنا فى توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك فى استقرار السوق الدولية".

 

ليبيا

المؤسسة الوطنية للنفط

مصطفى صنع الله

النفط الليبى

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