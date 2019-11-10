إنهاء الإقامة الجبرية لزعيم المعارضة فى كمبوديا

رويترز

أفرجت كمبوديا اليوم الأحد عن زعيم المعارضة كيم سوخا من الإقامة الجبرية المستمرة منذ ما يزيد على عامين بعد اعتقاله واتهامه بالخيانة لكنه سيبقى ممنوعا من ممارسة السياسة أو مغادرة البلاد.

يأتى تخفيف القيود على كيم سوخا بعد يوم من سفر المعارض الكمبودى المخضرم سام رينسى من منفاه الاختيارى فى باريس إلى ماليزيا بهدف العودة إلى كمبوديا.

وقالت محكمة بلدية فنومبينه فى بيان إن كيم سوخا بإمكانه مغادرة منزله، لكنه لا يستطيع ممارسة النشاط السياسى أو مغادرة البلاد.

وقال تشين مالين المتحدث باسم وزارة العدل لرويترز "بموجب المتطلبات الجديدة، يمكنه السفر إلى أى مكان لكنه لا يستطيع مغادرة كمبوديا... هذا لأنه كان يتعاون مع السلطات".