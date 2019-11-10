إكسترا نيوز: تركيا تبدأ غدا ترحيل الدواعش إلى بلدانهم فى أوروبا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة إكسترا نيوز، أن تركيا تبدء غدا الإثنين ترحيل معتقلي تنظيم داعش الإرهابي الأجانب إلى بلدانهم، وذلك وفقا للتهديد الذى وجهته تركيا إلى الدول الأوروبية خلال الأيام الماضية.

وذكرت قناة "إكسترا نيوز" فى تقريرها، أن تركيا لم تحدد الدول التى سترحل عناصر تنظيم داعش إليهم، إلا أن الدواعش الذين هددت تركيا بترحيلهم ينتمون إلى 60 دولة خمسهم من أوروبا.

ولفتت القناة فى تقريرها، إلى أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش هم الآن في السجون التركية، حيث أعلنت تركيا أن الدواعش الأجانب الذين قبض عليهم خلال العملية التركية في شمال سوريا سيتم نقلهم إلى السجون أو المعسكرات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا، بما في ذلك جرابلس والباب وأعزاز وعفرين تمهيداً لترحيلهم لدولهم.