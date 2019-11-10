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إصابة عامل نظافة بجرح قطعى خلال مشاجرة مع صاحب محل بالإسكندرية.. اعرف السبب

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:08 ص
إصابة عامل نظافة بجرح قطعى خلال مشاجرة مع صاحب محل بالإسكندرية.. اعرف السبب عامل نظافة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أصيب عامل نظافة بمحافظة الإسكندرية بجرح قطعى فى يده اليمنى، أثناء عمله لرفض أحد أصحاب المحلات التجارية تنظيف الشارع ووقوع مشادة كلامية بينهما.
 
وكان قد تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود من مستشفى شرق المدينة، يفيد بوصول عامل نظافة يدعى "محمد سعد إبراهيم"، 38 عامًا، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابا بجرح قطعى بيده اليمنى.
 
وبسؤال العامل المصاب، تبين أنه أثناء قيامه بتنظيف الأتربة بشارع 30 القاهرة، بمنطقة سيدى بشر، شرقًا، حاول أحد أصحاب المحال التجارية إعتراضة ومنعة من استكمال أعمال النظافة بداعى إنتشار غوبار الأتربة.
 
وأضاف فى التحقيقات، أنه أستكمل أداء عملة المكلف به دون توقف، موضحًا بأن صاحب المحل قام بالتعدى علية باستخدام سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته، محدثًا إصابة بجرح قطعى بيده اليمنى.
 
أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر رقم 13921 لسنة 2019 جنح المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


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