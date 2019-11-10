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إصابة طالب سقط أثناء محاولته ركوب قطار بالشرقية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:04 م
إصابة طالب سقط أثناء محاولته ركوب قطار بالشرقية اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب طالب بالمعهد الصناعى بالشرقية، بكدمات وتغيب بدرجة الوعى، أثر سقوطه أثناء محاولته ركوب القطار بعد تحركه من المحطة، وتم نقله لـمستشفى الزقازيق الجامعى، وإخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق برئاسة أحمد الخولي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" السيد أ م" 19 سنة طالب بالمعهد الفنى الصناعي، مقيم قرية النجوم مركز كفر صقر، لمستشفى الزقازيق الجامعي، مصابا بتغيب بدرجة الوعى وكدمات بالرأس، وتبين من التحريات أثناء محاولته ركوب القطار بالقرب من منطقة الجمباز بالزقازيق، وهو متحرك سقط وحدثت إصابته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6632 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2019.

 


الشرقية

مستشفى الزقازيق الجامعي

سقوط طالب من القطار

منطقة الجمبار بالزقازيق

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