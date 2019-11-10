وأوضحت الصحيفة الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.



وأشارت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة واحدة من ضمن أربعة بلدان تفرض رسوما على طالبي اللجوء.