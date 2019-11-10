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إخلاء سبيل متهمين بواقعة سرقة فيلا بالتجمع الخامس

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:02 م
إخلاء سبيل متهمين بواقعة سرقة فيلا بالتجمع الخامس سرقة فيلا-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة،  بإخلاء سبيل سائقين، لعدم تورطهم في محاولة سرقة فيلا داخل كمبوند بالتجمع.
 
كانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس سائق 4  أيام علي ذمة التحقيقات. 
 
وكشفت التحريات أن السائقين عاملين بالكمبوند محل الواقعة، وبسؤال المتهم الأول، أقر بمحاولته سرقة الفيلا، فيما أنكر المتهمان الآخران اشتراكهما في واقعة السرقة، موضحين أنهمت حضرا لمحل الواقعة بعد استغاثة صاحب الفيلا بوجود لص.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من "س.ح"، يفيد بقيام 3 سائقين بمحاولة سرقة فيلته، وبالانتقال والفحص تم اقتياد المتهمين لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقر المتهم الأول بمحاولته سرقة الفيلا، وأنكر باقي المتهمين محاولتهم سرقة الفيلا، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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