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إحالة 17 موظف للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل بالبحيرة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:48 م
إحالة 17 موظف للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل بالبحيرة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، عدة حملات رقابية على المصالح الحكومية بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية، وذلك لتحقيق الانضباط فى العمل

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 17 موظف بالوحدة المحلية لقرية نديبة للتحقيق لغيابهم بدون سند قانونى، وكذلك إيقاف الأعمال الإنشائية لحالة بناء مخالف بزمام قرية حفص على مساحة 240 متر .

كما أسفرت الحملات الرقاببة عن رفع 340 حالة إشغال بشوارع" الروضة- الجمهوريه - عرابى - المعهد الدينى - جلال قريطم - النفق - فاطمه الزهراء - خلف النادى - سيدى عمر - ميدان الأتوبيس - أمام المستشفى العام"

وتضمنت الحملات تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرى " الأبعادية - زاوية غزال - نديبة- دسونس ام دينار - الطريق الزراعى - مدخل المعهد الدينى - سنهور " بالإضافة إلى رفع تجمعات القمامة بتجمع الساحة - الموقف وأرض نصرة والتدريب المهنى ورفع المخلفات أمام معهد القراءات ورفع الاتربه بمدخل المعهد الدينى .

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية وأعمال الرقابة والمتابعة لكافة الجهود الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

 


البحيرة

محافظ البحيرة

مدينة دمنهور

احالة عاملين للتحقيق

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