إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الساحل

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة عاطل "مسجل خطر "، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة "المواد المخدرة"، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه، فى منطقة الساحل.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث الساحل باتجار " بهاء.ع " 40 سنة عاطل "مسجل خطر" فى المواد المخدرة.

أكدت التحريات، صحة المعلومات، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث الساحل، من القبض عليه وبحوزته كمية 300 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض " مطواه قرن غزال "، و1000 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحايزته للمخدرات بقصد ترويجها، والمبلغ المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معه، إلى محكمة الجنايات.