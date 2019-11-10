سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الساحل

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:42 م
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى الساحل مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة عاطل "مسجل خطر "، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة "المواد المخدرة"، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه، فى منطقة الساحل.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث الساحل باتجار " بهاء.ع " 40 سنة عاطل "مسجل خطر" فى المواد المخدرة.

أكدت التحريات، صحة المعلومات، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث الساحل، من القبض عليه وبحوزته كمية 300 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض " مطواه قرن غزال "، و1000 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحايزته للمخدرات بقصد ترويجها، والمبلغ المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.

 تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معه، إلى محكمة الجنايات.


احالة عاطل

انتهاء التحقيق

اتجار المخدرات

مخدر الهيروين

قسم الساحل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رامى جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامى جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة