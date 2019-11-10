حبس متهمين بحيازة مخدر الهيروين فى السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة كمية من مخدر الهيروين بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة بمرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، وتمكنت من ضبط كلا من "ع.ع"، سائق، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و"ه م"، عامل، حال استقلالهما السيارة رقم "ل و3254 "ماركة "فولكس جيتا سوداء اللون "، ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جراما و2 سرنجة، بداخلها سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.