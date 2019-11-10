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إحالة عاطلين ضبط بحوزتهما مخدر الفودو والهيروين لمحكمة الجنايات

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:34 م
إحالة عاطلين ضبط بحوزتهما مخدر الفودو والهيروين لمحكمة الجنايات مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة مخدرى الفودو والهيروين فى المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات تمكنوا من ضبط "م. ف" 30 سنة، عاطل، خلال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2.55 كيلو جرام، 115 جنيهًا، وهاتف محمول.

كما تمكن الضباط من ضبط "م. ص" 25 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، و90 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.


مخدرات

عقوبة الاتجار فى المخدرات

هيروين

فودو

مخدر الهيروين

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