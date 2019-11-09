المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطلين بعد سقوطهم بهيروين وفودو فى المقطم

أرسلت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، عينة من مخدر الفودو والهيروين، تم ضبطها بحوزة عاطلين بدائرة قسم المقطم، إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير وافى عنها، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م. ف"، 30 سنة، عاطل، اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو المخدر وزنت 2.55 كيلو جرام، 115 جنيها، هاتف محمول.

كما تمكن الضباط من ضبط "م.ص"، 25 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 2951 لسنة 2018م بدر "مخدرات"، اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، 90 جنيها، هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجارى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.