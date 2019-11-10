إحالة خادمة وربة منزل للمحاكمة لاتهامهما بسرقة مشغولات من شقة بالجمالية

كتب سليم على

أحالت نيابة الجمالية الجزئية، خادمة وربة منزل إلى محكمة الجنح، لاتهامهما بـسرقة مشغولات ذهبية من شقة موظف.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة، مفادها عرض سيدتين مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما "ن. ح. ا" 25 سنة، خادمة، و"ر.ش.م" 23 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن "كوليه كبير الحجم، انسيال كبير الحجم، 2 حلق، خاتم، 2 دبوس".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفتا بسرقتها من داخل مسكن "ع. ع. ا" 70 سنة، بالمعاش، بعد قيام المتهمة الأولى بمغافلته.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمتين على النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات ثم إحالتهما للمحاكمة.