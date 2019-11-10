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"أوقاف سوهاج" تستهدف افتتاح ألف فصل محو أمية بالمساجد لتعلم القراءة والكتابة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:00 ص
"أوقاف سوهاج" تستهدف افتتاح ألف فصل محو أمية بالمساجد لتعلم القراءة والكتابة الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن المديرية تستهدف خلال الشهر الجارى افتتاح أكثر من ألف فصل محو أمية بالمساجد، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مديرية أوقاف سوهاج وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بينهما.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأئمة سيقومون بتعليم الأميين القراءة والكتابة فى المساجد، من خلال ما توفره هيئة محو الأمية وتعليم الكبار من وسائل تعليمية تساعد الإمام فى هذه المهمة العظيمة، مشيرا إلى أنه جرى افتتاح 1600 فصل فى شهر أبريل من العام الماضى وأن المديرية لا تألوا جهدًا فى خدمة المجتمع السوهاجى والعمل على القضاء على هذه الظواهر التى تكون سببًا فى تخلف المجتمعات.


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