أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" بنحو 176.03 ريال سعودى مقابل 46.94 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 176.03 ريال بما يعادل 46.94$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 161.36 ريال بما يعادل 43.03$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 154.03 ريال بما يعادل 41.07$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 132.03 ريال بما يعادل 35.20$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 102.69 ريال بما يعادل 27.38$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 88.02 ريال بما يعادل 23.47$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,475 ريال بما يعادل 1,460$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,232 ريال بما يعادل 328.58$

سعر كيلو الذهب بنحو 179,032 ريال بما يعادل 46,939$