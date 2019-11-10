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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:53 ص
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 10-11-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" بنحو 176.03 ريال سعودى مقابل 46.94 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  176.03 ريال      بما يعادل  46.94$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  161.36 ريال      بما يعادل  43.03$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  154.03 ريال      بما يعادل  41.07$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  132.03 ريال      بما يعادل  35.20$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  102.69 ريال      بما يعادل  27.38$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 88.02 ريال         بما يعادل  23.47$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,475  ريال        بما يعادل  1,460$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,232 ريال        بما يعادل  328.58$

سعر كيلو الذهب       بنحو 179,032 ريال     بما يعادل  46,939$


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