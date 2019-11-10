أسرة تتهم "أسوان الجامعى" بالتسبب فى وفاة ابنهم بإعطائه حقنة بنج بالخطأ

واتهمت أسرة الشاب المتوفى، إدارة مستشفى أسوان الجامعى، بالتسبب فى إهمال الحالة بعد إعطائه حقنه بنج استعدادا لإجراء عملية تركيب شرائح مسامير أسفل القدم اليسرى، وتم تحويله لغرفة العناية المركزة والتى مكث فيها لمده 10 أيام حتى وفاته.

قال سيف الدين محمد حسن من قرية قته النوبية بأسوان، عم الشاب المتوفى، لـ"اليوم السابع"، إن ابن أخيه دخل في غيبوبة تامة بسبب الإهمال الطبى وجرعة البنج التى تم إعطائها له بالمستشفي الجامعي بالمحافظة، موضحا أنه أثناء قيامه بتركيب لمبة كهربا بمنزلهم بقرية قته بمركز نصر النوبة بأسوان، سقط علي قدميه أسفل القدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفي نصر النوبة المركزى.

وتابع عم الشاب المتوفى، بأنه بسبب قلة الإمكانيات وبعد الأشعة اللازمة تم نقله علي الفور إلي مستشفي أسوان الجامعى، وتم عمل الفحوصات المؤقتة حتى تم حجزه فى غرفة المستشفي ليتم تجهيزه لإجراء عملية تركيب شرائح مسامير بأسفل القدم اليسرى.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله العبيدي مدير مستشفي أسوان الجامعى، ل"اليوم السابع"، أن التقرير النهائي عن وفاة الطالب محمد رفعت لم ينتهي بعد، موضحا أن الطالب كان يعاني من حساسية لنوع البنج، مما أدى إلى فقدان كامل للوعى، وأن الطالب تم اعطاءه جرعة البنج والنوعية المعتادة ووارد حدوث حساسية من البنج، لافتا إلى أن الإجراءات الطبية التي تمت تحت إشراف رئيس قسم التخدير والمساعد "النبتشى" هي إجراءات معتادة تتم فى مثل هذه الحالات.

وأضاف دكتور "العبيدي " أن عميد كلية طب أحال الموضوع للتحقيق و هناك تقارير مبدئية من قسمي التخدير والعظام بالحالة والإجراءات الطبية التي تمت منذ وقت دخول غرفة العمليات.