شكاوى لمرضى الغسيل الكلوى بأسوان الجامعى.. والمدير: مطابقة للمعايير

أسوان - ندى سليم

تضم وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أسوان الجامعى، التى تم افتتاحها فى العام الماضى، أحدث ماكينات الغسيل الكلوى، ولكن اشتكى عدد من المرضى من نقص الإمكانيات ونقص المستلزمات الطبية بالوحدة وتأخر الجلسات للعديد من المرضى.

من جانبه، رد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، على شكاوى مرضى وحدة الغسيل الكلوى التابعة لمستشفى أسوان الجامعى، بأنه تم توفير كميات كبيرة من الكبسولات اللازمة فى جلسات الغسيل للمرضى، مشيرا إلى أن الأزمة الشديدة التى تعرضت لها الوحدة منذ فترة كانت بسبب تأخر الشركة الموردة للكبسولات المتفق عليها، مؤكدا أيضا أن العلاج اللازم لمرضى الغسيل الكلوى يتم صرفه من المستشفى الجامعى، ولم تصل أية شكوى سابقة إلى إدارة الجامعة بوجود أزمة فى توفر العلاج للمرضى.

وتابع رئيس جامعة أسوان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى اتفقت على توريد شحنة جديدة من الكبسولات المستخدمة فى جلسات الغسيل، حتى يتم تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى لمرضى الغسيل الكلوى.

علق الدكتور عبد الله العبيدى، مدير مستشفى أسوان الجامعى، على شكوى مرضى وحدة الغسيل الكلوى، بأن استخدام مادة البيكربونات فى جلسات الغسيل الكلوى مطابق للمعايير المتبعة فى الاستصفاء الدموى، ولا يسفر عنه أى ضرر بالمرضى، مؤكدا أنه سيتم صرف العلاج وأمبولات الاربثروبيوتين للمرضى الدائمين بالوحدة، موضحا أن الفترة الراهنة تم توفير الكبسولات لجميع المترددين على الوحدة.



















