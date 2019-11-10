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أرصاد السعودية: استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:30 م
أرصاد السعودية: استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة طقس السعودية
محمد عبد المجيد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات فى تقريرها اليوم، استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع استمرار فرص هطول أمطار رعدية "متوسطة فى مجملها"، قد تصحب بتساقط البَرد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلو متر فى الساعة أو أكثر، قد تتسبب فى إثارة الأتربة والغبار .
 
وأوضحت الهيئة، أن تأثير الحالة يأتى اعتباراً من يوم الثلاثاء، على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق .
 
كما تشمل الحالة، مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض .
 
فيما نبّهت الهيئة، إلى استمرار تأثير الأمطار على المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.
 

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