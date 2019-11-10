"الوطنى للأرصاد": تساقط أمطار تراوحت ما بين غزيرة ومتوسطة على أبوظبى ودبى

شهدت مدن أبوظبى ودبى والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة فى دولة الإمارات، تساقط أمطار تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وذلك تزامنا مع المنخفض الجوى الذى عم غالبية دول الخليج الستة.
وكان المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات قد توقع أن يكون طقس اليوم غائما بوجه عام، مع تساقط السحب على مناطق متفرقة من الإمارات، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للأتربة وتؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.
وفى رأس الخيمة، سجل المركز الوطنى للأرصاد تساقط أمطار قوية، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو توثق للأجواء الممطرة في منطقة "شعم" وجبل جيس.
أمطار شعم #رأس_الخيمة #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #علي_البلوشي— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) November 10, 2019
shaam #ras_alkhaimah rain #NCM pic.twitter.com/FNzDjmrq61
حالة التقلبات الجوية و #أمطار_الخير مستمرة بالهطول على معظم مناطق الدولة، يرجى متابعة النشرات والتوقعات التي تصدر من #المركز_الوطني_للأرصاد للتعرف على آخر مستجدات الطقس #الإمارات #حالة_الطقس pic.twitter.com/t46HcXaWse— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) November 10, 2019
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