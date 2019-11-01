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4 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل منها التونة المعلبة

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 10:00 م
4 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل منها التونة المعلبة الحمل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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اتباع نظام غذائي صحي هو أكثر أهمية خلال فترة الحمل، ويجب الاهتمام بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن، مع اختيار أطعمة جيدة لصحتك وصحة الجنين، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل، وفقاً لموقع "Doctor."

أطعمة حاولى تجنبها أثناء الحمل
 

الشيكولاته الداكنة
 

على الرغم من كونها من الأطعمة الصحية، إلا إنها معبأة بحبوب الكاكاو مع الكافيين، وعندما تكونين حاملًا ، يجب أن يكون الكافيين بنسبة ضئيلة، لأنه يمر إلى دم الطفل وقد يؤثر الاستهلاك الزائد على نموه، مما يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة.

في المتوسط ​​، يحتوي 40 جرام من الشيكولاتة الداكنة على حوالي 27 ملجم من الكافيين، لكن مع زيادة نسبة الكاكاو ، يزداد أيضًا محتوى الكافيين.

عجين الخبز الخام
 

من المغري انتقاء الكعكة أو عجينة البسكويت أثناء الخبز - لكن العجين يحتوي على بيضة نيئة يمكن أن تحتوي على بكتيريا السالمونيلا.

تستطيع بكتيريا السالمونيلا عبور المشيمة ، وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض والولادة المبكرة والموت داخل الرحم وغيرها من مشاكل حديثي الولادة.

التونة المعلبة
 

التونة مصدر كبير للبروتين ، لكن كونى حذرة بشأن مقدار ما تأكلينه منها قبل وأثناء الحمل (وأثناء الرضاعة الطبيعية)، وأحد الأسباب هو أن الأسماك الزيتية، مثل سمك التونة ، تحتوي على نسبة عالية من الزئبق ، والتي من المعروف أنها تؤثر على نمو الطفل والجهاز العصبي.

الألوفيرا
 

يعتبر مشروب الألوفيرا أو الصبار غنيًا بالمواد الغذائية والألياف، لكنه يمكن أن يكون بمثابة منبه الرحم، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقلص رحم المرأة.

يحتوي الصبار على مادة أنثراكينون ، وهى مادة تسهل عمل الأمعاء وتسبب الإسهال، لذا يجب تجنبها أثناء الحمل.

 


الحمل

اطعمة للحامل

اطعمة المرأة الحامل

اكلات تجنبها للحامل

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