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معهد التمويل: تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:33 م
معهد التمويل: تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار البورصة المصرية - أرشيفية
لندن – رويترز

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قال معهد التمويل الدولى، إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار فى أكتوبر، فى الوقت الذى استمر فيه تأثر المستثمرين بالضبابية المرتبطة بتوترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
 
وأضاف المعهد ، فى تقرير له اليوم الجمعة  ، أن التدفقات على الديون شكلت القدر الأكبر من المبلغ، إذ مثلت 21.3 مليار دولار من التدفقات.
 
وقال معهد التمويل "نعتقد أن آفاق تدفقات الأسهم للأسواق الناشئة بخلاف الصين تظل صعبة فى ضوء المبالغ الكبيرة من الأموال الساخنة التى ذهبت إلى الأسواق الناشئة بالفعل فى السنوات القليلة الماضية".
 
وذكر معهد التمويل الدولى الشهر الماضى أن الأسواق الناشئة استقطبت تدفقات للمحافظ بقيمة 37.7 مليار دولار فى سبتمبر، ومثلت الديون القدر الأكبر من تلك القيمة.
 

معهد التمويل الدولى

الاسواق الناشئة

الاقتصاد العالمى

الدين العالمى

الحرب التجارية

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