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مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية المتخصصة بـ"طيبة ـ 1".. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:55 م
مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية المتخصصة بـ"طيبة ـ 1".. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية المتخصصة بـ"طيبة ـ 1"..  القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات يدعم المشروعات التنموية بالمناطق النائية والمنعزلة ويسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.. يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والتعليم والصحة.. ويدعم جهود الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب.

 

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ـ مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية المتخصصة بـ"طيبة ـ 1"..  القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات يدعم المشروعات التنموية بالمناطق النائية والمنعزلة ويسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.. يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والتعليم والصحة.. ويدعم جهود الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب

 

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عدد اليوم السابع
عدد اليوم السابع

 


الاتصالات

السلع الغذائية

سرطان الثدى

سوريا

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