مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية المتخصصة بـ"طيبة ـ 1".. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية المتخصصة بـ"طيبة ـ 1".. القمر الصناعى المصرى الأول للاتصالات يدعم المشروعات التنموية بالمناطق النائية والمنعزلة ويسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.. يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والتعليم والصحة.. ويدعم جهود الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب.

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