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شاهد.. شرطة دبى تقبض على عصابة تنكرت فى "زى للنساء" وبحوزتهم 3 مليون دولار

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 07:28 م
شاهد.. شرطة دبى تقبض على عصابة تنكرت فى "زى للنساء" وبحوزتهم 3 مليون دولار أحد أفراد العصابة
كتب محمد جمال

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تمكنت فرق "إدارة الجريمة المنظمة" بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبى، اليوم الجمعة، من القبض على عصابة إجرامية خططت لتنفيذ عملية سرقة داخل البلاد.

العصابة التي أتت من إحدى الدول الأوروبية، ولديها رصيد سابق بعمليات السرقة، قامت بتنفيذ خطة محكمة من خلال التخفي بثياب امرأة، لكن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة، وخلال أقل من 47 دقيقة وقعت العصابة بيد العدالة، كما يظهر في الفيديو الذي بثته "شرطة دبي" على قناتها في "يوتيوب".

واستطاع منفذو الجريمة القيام بعملية سطو على ساعت ثمينة ومبالغ مالية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ3 مليون دولار، من شقة سكنية في الإمارات، لكن كاميرات المراقبة صورت تحركاتها وسهلت عمليه القبض عليها.

 

ودعى القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، السكان لضرورة إيداع أموالهم في البنوك وإلى استخدام برنامج "أمن السكان" الذي يهدف لتأمين مسكن مشترك في الخدمة أثناء غياب صاحبة، بحسب موقع "الإمارات اليوم".


دبى

الإمارات

سرقة

أخبار الإمارات

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