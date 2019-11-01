"دير أبو مينا وملحقاته الأثرية " .. رسالة ماجستير للراهب القمص تداوس آفا مينا

سارة علام

حصل الراهب القمص تداوس آفا مينا ،على درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة كفر الشيخ ، وبتقدير امتياز فى رسالة حملت عنوان "دير أبو مينا وملحقاته الأثرية أحد مناطق التراث العالمي في مصر حتى القرن الـ 12 الميلادي ، الـ 6 الهجري - دراسة أثرية فنية في ضوء دراسة جديدة"

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حجاجي إبراهيم محمد ، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا رئيسًا ومناقشًا، والدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ مشرفًا وعضوًا، والدكتور حسام أحمد المسيري رئيس قسم الآثار جامعة كفر الشيخ مناقشًا وعضوًا ، وفي ختام المناقشة أمس الخميس ، قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى

تقع منطقة أبو مينا الأثرية عند الحافة الشمالية للصحراء الغربية التي يطلق عليها بدو المنطقة اسم "أبو مينا" والتي كانت فيما مضي قرية صغيرة حيث كان مدفن القديس مينا، وكانت المنطقة حتي العصور الوسطي المبكرة أهم مركز مسيحي للحج في مصر والمنطقة وتقع غربي الإسكندرية في محاذاة محطة بهيج تقريبا ، حيث يوجد مدق صحراوي واضح المعالم يمتد لمسافة 12 كيلو مترا في اتجاه الجنوب حتي يصل الي منطقة الاثار . وقد اكتشف هذا المكان في عام 1905 علي يد عالم الاثار الألمانى "كوفمان" حيث تمكن في صيف عام 1907 من الكشف عن أجزاء كبيرة منه. وفي عام 1979 قررت لجنة اليونسكو إدراج هذا المكان ضمن "قائمة التراث العالمي"، وبذلك أصبح واحدا من أهم الأماكن التاريخية بمصر.