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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 1.76 جنيه خلال العشر شهور الماضية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 08:35 م
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 1.76 جنيه خلال العشر شهور الماضية الدولار
كتب هانى الحوتى

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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 1.76 جنيه خلال العشر شهور الماضية، ليسجل 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع بالبنك المركزى مقابل 17.85 جنيه للشراء، و17.79 جنيه للبيع بداية العام، بسبب تحسن موارد العملة الصعبة للبلاد.
 
وجاء تحسن تراجع سعر الدولار، نتيجة تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة، على رأسها تحسن إيرادات قطاع السياحة، والتى ارتفعت بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار فى العام المالى 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار فى العام المالى 2017/ 2018، بنسبة زيادة 28% على أساس سنوى، مع توقعات استمرار هذا التحسن نتيجة التنفيذ المستمر لاستراتيجية إصلاح القطاع، وجهود تنويع الدول المستهدفة لاجتذاب السياح، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير المتوقع فى عام 2020.
 
كما جاء التحسن مدفوعاً بتحسن صادرات مصر البترولية، والتى سجلت ما قيمته حوالى 11.56 مليار دولار من المنتجات البترولية والنفط الخام خلال العام المالى 2018-2019، خاصة فى الربعين الثانى والرابع من العام المالى، ويتوقع استمرار تحسن الميزان التجارى للبترول فى العامين المقبلين، مشروطاً باستمرار الزيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى واستمرار هدوء أسعار النفط الخام، فضلا عن تحويلات العاملين فى الخارج التى لا تزال قوية رغم التراجع المحدود فيها.
 

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