‎العثور على جثة ربة منزل طافية بمياه نهر النيل بالقناطر الخيرية

القليوبية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقناطر الخيرية، من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها غارقة فى بنهر النيل بالقناطر، وترتدى ملابسها كاملة وفى يدها مصوغات ذهبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر، بالعثور على جثة ربة منزل طافيه على مياه النيل بالقناطر الخيرية.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وانتقل على الفور العقيد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وتم انتشال الجثه، وتبين أنها لربة منزل تدعى "ش ا م " 29 سنه، وترتدى ملابسها كامله ولا توجد بها أى إصابات خارجيه وترتدى فى يدها مصوغات ذهبيه وفى رقبتها سلسلة فضه، وتم نقل الجثه إلى مستشفى القناطر العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق‎.