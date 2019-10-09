ولسونارو: "النفط المتسرب على مئات الشواطئ لا تملكه البرازيل"

رفض جايير بولسونار رئيس البرازيل، احتمالية أن يكون النفط الموجود فى أكثر من 100 شاطئ فى شمال البلاد، برازيلى، وقال إن هذه المادة يمكن أن تكون جاءت من حطام سفينة أجنبية أو من نشاط إجرامى أو محاولة لتهريب النفط.

وقال بولسونارو، إن الدراسات التى أجريت على عينة من النفط الموجود على الشواطئ البرازيلية أظهرت أن التسريب للنفط ليس ملكا للبرازيل، مؤكدا أنه سيواصل التحقيقات للكشف عن أصل هذه التسريبات، حسبما ذكرت صحيفة "الاونيبرسو" الفنزويلية.

وأعلن وزير البيئة البرازيلى ريكاردو ساليس عبر تويتر أنه - منذ شهر - سحبت السلطات أكثر من 100 طن من النفط قبالة سواحل 42 بلدية تقع شمال أمريكا الجنوبية.

وفى نهاية سبتمبر، قال المعهد البرازيلى للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (إيباما) الذى تديره الدولة فى بيان، أن العينات التى تم تحليلها مع خبراء من البحرية وإدارة الإطفاء فى برازيليا وشركة بتروبراس للنفط أفادت بأن المادة الموجودة فى السواحل هى نفط خام وأنها لم تنشأ من أى مشتقات بترولية وجاءت من نفس المصدر، وقام 100 من فنى شركة بتروبراس النفطية للمساعدة فى تنظيف الشواطئ.

وظهرت عدة سلاحف مغطاة بالنفط فى أجزاء مختلفة من سواحل البرازيل، وقام متطوعون بإنقاذهم وتنظيفهم وإعادتهم إلى البحر مرة أخرى.

وأكدت السلطات البيئية البرازيلية أن البقع الداكنة للنفط تم اكتشافها على 100 شاطئا فى 8 ولايات فى شمال شرق البرازيل هى من النفط الخام.