سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

ولسونارو: "النفط المتسرب على مئات الشواطئ لا تملكه البرازيل"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:33 م
ولسونارو: "النفط المتسرب على مئات الشواطئ لا تملكه البرازيل" بولسونارو
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض جايير بولسونار رئيس البرازيل، احتمالية أن يكون النفط الموجود فى أكثر من 100 شاطئ فى شمال البلاد، برازيلى، وقال إن هذه المادة يمكن أن تكون جاءت من حطام سفينة أجنبية أو من نشاط إجرامى أو محاولة لتهريب النفط.

 

وقال بولسونارو، إن الدراسات التى أجريت على عينة من النفط الموجود على الشواطئ البرازيلية أظهرت أن التسريب للنفط ليس ملكا للبرازيل، مؤكدا أنه سيواصل التحقيقات للكشف عن أصل هذه التسريبات، حسبما ذكرت صحيفة "الاونيبرسو" الفنزويلية.

 

وأعلن وزير البيئة البرازيلى ريكاردو ساليس عبر تويتر أنه - منذ شهر - سحبت السلطات أكثر من 100 طن من النفط قبالة سواحل 42 بلدية تقع شمال أمريكا الجنوبية.

 

وفى نهاية سبتمبر، قال المعهد البرازيلى للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (إيباما) الذى تديره الدولة فى بيان، أن العينات التى تم تحليلها مع خبراء من البحرية وإدارة الإطفاء فى برازيليا وشركة بتروبراس للنفط أفادت بأن المادة الموجودة فى السواحل هى نفط خام وأنها لم تنشأ من أى مشتقات بترولية وجاءت من نفس المصدر، وقام 100 من فنى شركة بتروبراس النفطية للمساعدة فى تنظيف الشواطئ.

 

وظهرت عدة سلاحف مغطاة بالنفط فى أجزاء مختلفة من سواحل البرازيل، وقام متطوعون بإنقاذهم وتنظيفهم وإعادتهم إلى البحر مرة أخرى.

 

وأكدت السلطات البيئية البرازيلية أن البقع الداكنة للنفط تم اكتشافها على 100 شاطئا فى 8 ولايات فى شمال شرق البرازيل هى من النفط الخام.


البرازيل

بقع داكنة

نفط

امريكا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة