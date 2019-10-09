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وكيل بيطرى القاهرة: الحمى القلاعية من أخطر الأمراض الموجودة فى العالم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:07 م
وكيل بيطرى القاهرة: الحمى القلاعية من أخطر الأمراض الموجودة فى العالم مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسين على حسين، وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا، أن مرض الحمى القلاعية الذى يصيب المواشى يعتبر من أخطر الأمراض الموجودة فى الطب البيطرى فى العالم، ويعتبر أول فيروس اكتشف، وهو شديد الوبائية سريع الانتشار والخطورة، مشيرا إلى أن المشكلات من هذا النوع لا تحل إلا بالعلم.

 

وأضاف، خلال كلمته فى مؤتمر نقابة الأطباء البيطريين، أن العالم كله يتعامل مع هذا المرض ويتم وضع استراتييجات لمكافحته، مشيرا إلى أن اللقاح يتغير مع هذا المرض، حسب الفيروس، وعدم مواجهة تلك الفيروسات يتنج" عترة جديدة".

 

وأشار إلى أن الكشف المبكر على العدوى من اهم الاستراتيجيات التى يجب الاهتمام بها، لأن الإصابة بالمرض قد تنقل فى الهواء مباشرة، وتصيب العدوى دون ظهور أعراض لمدة أكثر من 10 أيام.

 

فيما، قال الدكتور محمد عبد الحميد شلبى، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، على ضرورة عدم تحصين الحيوانات المريضة، لأن اللقاح لا يعمل أثناء وجود الأجسام المناعية، مشيرا إلى أن اللقاح يحتوى على تاريخ الانتاج والصلاحية، ويجب استخدام اللقاحات السليمة وألا تكون منتهية الصلاحية.

 

وأضاف شلبى، أن اللقاحات هى الميكروبات نفسها، ويتم حقنها فى الحيوان لعمل مناعة له، من خلال تنشيط بعض الخلايا والمواد التى تقى الحيوانات من المرض، بناءا على قوة اللقاح نفسه، لافتا إلى أن اللقاح الجيد من أهم مواصفاته أنه يمنح الحيوان مناعة عند حقنه بها لفترة طويلة، ولديه القدرة على تحمل درجات الحرارة، وأن يكون آمن على الحيوان.


نقابة البيطريين

الحمى القلاعية

تحصين ضد الحمى القلاعية

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