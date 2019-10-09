وسائل إعلام كردية: فرار أسرى من داعش بريف الحسكة بالتزامن مع العدوان التركى

كتب: أحمد جمعة

قالت وسائل إعلام سورية، إن عدد من أسرى تنظيم داعش الإرهابى تمكنوا من الفرار بعد إضرامهم النيران بعدد من الخيم وهجومهم على عناصر أمنية فى ريف الحسكة.

ونقلت مصادر صحفية كردية عن مصادر، تأكيدها فرار عدد من الدواعش الذين كانت تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول فى ريف الحسكة، وذلك بعد شن جيش العدوان التركى لهجوم على مواقع قوات سوريا الديمقراطية.

فيما أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 9 آخرين بعد استهداف جيش الاحتلال التركى لعدد من القرى والمدن فى شمال وشرق سوريا.

إلى ذلك، استقبل الزعيم الكردى مسعود بارزانى؛ مساء الأربعاء؛ فى أربيل؛ القنصل الفرنسى العام لدى أربيل أوليفي ديكوتيني، للتباحث حول تداعيات التوترات في شمال شرق سوريا؛ فى ضوء إعلان تركيا استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية على مناطق شرق الفرات.

تناول اللقاء أوضاع المناطق المهددة من تركيا؛ والتى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وتشكل وحدات حماية الشعب ركيزتها الأساسية، حيث دعا بارزاني فرنسا بوصفها قوة رئيسة في التحالف الدولى ضد الإرهاب؛ إلى لعب دور في منع حدوث كارثة في مناطق شمال شرق سوريا.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص العملية السياسية فى العراق والاحتجاجات الأخيرة، وأكد بارزانى دعمه المطالب الشرعية للعراقيين كافة.

كما استقبل بارزانى؛ ستيف فيكن القنصل العام الأمريكى لدى أربيل؛ لمناقشة الأحداث الأخيرة بالعراق، مؤكدا رفضه التام محاولات من وصفهم بالانتهازيين؛ تحميل الحكومة الحالية المسؤولية عن فساد الأنظمة السابقة؛ بغرض محاربة وابتزاز حكومة الدكتور عادل عبد المهدى.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني؛ ناقش الطرفان؛ الأوضاع في سوريا واحتمال اندلاع حرب هناك، وأعرب بارزاني مجدداً عن قلقه من حدوث كارثة جديدة للكرد في سوريا، وطالب الولايات المتحدة والتحالف الدولي بلعب دور كبير في حماية الكرد.

وأشار بارزانى إلى أن الكرد بذلوا الكثير من التضحيات في الحرب على الإرهاب، وينتظروا من الولايات المتحدة، والتحالف والمجتمع الدوليين، ألا يسمحوا بتعرضهم لكارثة جديدة.