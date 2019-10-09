وزير الصناعة المصرى ونظيره الروسى يتفقدان معرض الأسبوع الصناعى الكبير

كتبت رحمة رمضان

تفقد وزير الصناعة المصرى ونظيره الروسى، والفريق عبد المنعم التراس، معرض أسبوع الصناعة الكبير المقام بمركز مصر الدولى للمعارض، بمشاركة عدد من الشركات المصرية والروسية لعرض منتجاتهم.





ومن المقرر أن يلقى الوزيران كلمة بمنتدى موردى الصناعات النووية الذى تنظمه شركة روساتوم الروسية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية.





يقام المعرض والمنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى "الأسبوع الصناعى الكبير" فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2019 فى المركز المصرى الدولى للمعارض فى القاهرة.



