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وزير الخارجية البحرينى يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع بريطانيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:23 م
وزير الخارجية البحرينى يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع بريطانيا وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بالمملكة المتحدة، وما تتميز به من حرص مشترك على تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
 
وأشاد آل خليفة، خلال لقائه المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطانى لحرية الدين والمعتقد "ريحمان شيستى Rehman Chishti"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، بالجهود الحثيثة التى تبذلها بريطانيا فى تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب.
 
من جهته، أكد المبعوث البريطانى اهتمام بلاده بتوطيد علاقات التعاون مع البحرين على كافة الأصعدة، مشيدًا بالمبادرات الهامة التى تنجزها المملكة فى مجال نشر التعايش السلمى بين مختلف الثقافات والأديان ومن أهمها إنشاء مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمي، وغيرها من المبادرات التى تعكس إسهامات البحرين فى ترسيخ قيم التعددية والحوار والتعايش بما يعود بالنفع على الجميع، متمنيًا للمملكة دوام التقدم والرخاء.
 

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