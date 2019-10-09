وزير الإسكان لـ"خالد أبو بكر": أنفقنا 160 مليار جنيه بمشروعات المياه آخر 3 سنوات

كتب محسن البديوى

قال وزير الإسكان، إن الوزارة وضعت خلال الـ3 سنوات الماضية خطة لترشيد استهلاك المياه، على محورين، الأول توفير مصادر مياه بديلة وإعادة الاستخدام، والثاني تقليل الفاقد من المياه والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن حجم الإنفاق في قطاع المياه والصرف الصحى خلال الـ 3 سنوات الماضية وصلت لـ 110 مليار جنيه، بجانب 50 مليار جنيه في الخطة العاجلة، بإجمالى 160 مليار جنيه تكبدتها الدولة فى هذا المجال.

وأشار إلى أنه جارى إنشاء 52 محطة معالجة ثنائية وثلاثية في صعيد مصر، وسيتم الانتهاء منهم بنهاية 2019، بجانب 5 محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية أخرى لإعادة استخدام المياه مرة أخرى.

وذكر ان نسبة تغطية الصرف الصحى في قرى مصر عام 2014 كانت 11%، وارتفعت هذه النسبة لـ 37.5%، وفى نهاية 30 يونيو 2020 ستصل هذه النسبة لـ 42.4%.