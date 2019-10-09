سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الدفاع الفرنسية: العدوان التركى على سوريا خطير ويجب أن يتوقف

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:10 م
وزيرة الدفاع الفرنسية: العدوان التركى على سوريا خطير ويجب أن يتوقف وزيرة الدفاع الفرنسية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن العدوان التركى على سوريا خطير، ويجب أن يتوقف، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
 
وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
 
وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
 
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.
 
فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.

 


سوريا

تركيا

سوريا الان

العدوان التركي على سوريا

العدوان التركي

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جيش الاحتلال التركى يبدأ عدوانه على سوريا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:05 م

المنسق الإعلامى لـ"سوريا الديمقراطية": العدوان التركى سيشرد 4 مليون سورى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:57 م

الاتحاد الأوروبى يرفض إقامة "منطقة آمنة" تركية فى سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:53 م

البرلمان الفرنسى: العدوان التركى على سوريا خطأ أخلاقيا وسياسيا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:43 م

"الاحتلال العثمانى الجديد" هكذا وصف المغردون العدوان التركى على سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة