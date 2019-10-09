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وزارة الهجرة تطلق شعار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:31 ص
وزارة الهجرة تطلق شعار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" شعار مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"
كتب محمود راغب

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أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شعار المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع" فى دورته الخامسة، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويتخذ المؤتمر من الاستثمار والتنمية موضوعا أساسيا له فى هذه النسخة بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

حافظ الشعار على الشكل الأساسى لمؤتمرات "مصر تستطيع" خلال الدورات الأربع الماضية بوجود أسهم الانطلاق الثلاثة التي تتحلى بلون السماء دلالة على رحابة الفكر وإطلاق طاقات الإبداع.

كما أضاف الشعار علامة "ما لا نهاية" على الأسهم الثلاثة تعبيرًا عن إطلاق طاقات المشاركين فى المؤتمر لطرح أفكارهم وتجاربهم في عالم الاستثمار والتنمية حتى يمكن الاستفادة منها فى تعزيز مناخ الاستثمار والتنمية في مصر، وللدلالة على أن عمليات الاستثمار والتنمية من النشاطات الإنسانية المستمرة بلا نهاية في كل عصر وزمان، ووجه الشعار الدعوة للمشاركين والمتابعين للمؤتمر إلى تسجيل أسمائهم بالتوقيع على وثيقة النجاح.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة حريصة على ربط جميع المصريين فى الخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهو جزء من الأهداف التى حققها المؤتمر فى دوراته الأربع الماضية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر في دورته الخامسة، التي تهتم بالاستثمار والتنمية، يأتي في ظل الاهتمام الشديد الذي يوليه  الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار وللتنمية بجميع أنواعها ومجالاتها والتخطيط للمستقبل، بشكل يمكننا من الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج.

من جانبها، أكدت الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر تأتي في إطار أهمية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المصريين في الداخل والخارج ودعوة أصحاب التجارب الناجحة والاستثمارات من المصريين حول العالم للاستثمار في مصر، وطرح أفكارهم وتجاربهم الشخصية في مسيرة النجاح التي حققوا فيها ذواتهم في المهجر.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدورات الأربع الماضية من المؤتمر حققت من النجاحات ما شجع كافة أعضاء الحكومة على السعي والمشاركة في تنظيم دورات المؤتمر.    

وجدير بالذكر أن المؤتمر يعقد دورته الخامسة يومي 16  و17 أكتوبر الحالي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 65 من خبراء وعلماء مصر في مجالات الاستثمار والتنمية وأصحاب التجارب الناجحة.

 

شعار مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية
شعار مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية

الهجره

وزاره الهجره

مصر تستطيع

مصر تستطيع بالاستثمار

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