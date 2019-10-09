سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

هل يجوز للعامل العدول عن استقالته بعد تقديمها؟.. قانون العمل يجيب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:45 ص
هل يجوز للعامل العدول عن استقالته بعد تقديمها؟.. قانون العمل يجيب موظفون - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحق للعامل فى العدول عن استقالته ، حيث نصت المادة 119 من القانون على "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

ونص القانون فى الباب السابع منه حول انقضاء علاقة العمل، على أنه ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

كما نص القانون على أنه إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة.

ومنح القانون مهلة للعاملة ينبغى خلالها إخطاره قبل إنهاء عقد العمل ، حيث يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.

وفى حال إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.

 


قانون العمل

تقديم العامل لاستقالته

حق العامل فى العدول عن الاستقالة

انقضاء علاقة العمل فى القانون

اخبار

اليوم السابع بلس

الاستقالة من العمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركز التطعيمات القومى يكشف طرق الإصابة بالأنفلونزا وآليات الحماية منها

مركز التطعيمات القومى يكشف طرق الإصابة بالأنفلونزا وآليات الحماية منها

هل يجوز للعامل العدول عن استقالته بعد تقديمها؟.. قانون العمل يجيب

هل يجوز للعامل العدول عن استقالته بعد تقديمها؟.. قانون العمل يجيب

5 محطات هامة بمحاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

5 محطات هامة بمحاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

تعرف على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة

تعرف على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة

تهنئة حلفاء الإخوان لقاتل السادات بانتصارات أكتوبر تكشف محاولة تزوير التاريخ

تهنئة حلفاء الإخوان لقاتل السادات بانتصارات أكتوبر تكشف محاولة تزوير التاريخ

تعرف على استعدادات مواجهة مخاطر السيول والأمطار × 10 معلومات

تعرف على استعدادات مواجهة مخاطر السيول والأمطار × 10 معلومات

قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع الشهود فى محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب

ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب

محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

أشرف زكى عن الشامتين فى وفاة طلعت زكريا: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

التأمين الصحى الشامل: الفرق الطبية مدربة على تقديم الخدمة وفقًا للمعايير العالمية

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

متصل يفضح قناة مكملين: بتقبضوا من إسرائيل.. والمذيع: أنا مش سامع السؤال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة