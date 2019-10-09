هبوط أرضى يتسبب فى كسر ماسورة صرف صحى شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تابع الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الأربعاء ، أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي نتيجة الهبوط الأرضي الحادث بشارع المستشارين بمنطقة طوسون ، بأبي قير ، والذي تسبب في حدوث كسر بخطي الصرف الصحي بالمنطقة ، موجهًا المسئولين بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الخطين في أسرع وقت ممكن وبالكفاءة المطلوبة.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ بحدوث هبوطين ارضيين بشارع المستشارين وشارع ١٠ متفرع من المستشارين ، مما أدى لحدوث كسر في خطي الصرفي الصحي وعلى الفور تم التعامل مع الحادث وإبلاغ كافة المسئولين ، وجاري الانتهاء من أعمال الإصلاح على التوازي بالشارعين لحل المشكلة في أسرع وقت

من جهه أخرى قامت إدارة عمليات الكهرباء بحي ثان المنتزه ، الأربعاء ، تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي، بتركيب عدد 20 كشاف ليد بدلا عن الصوديوم وإنارتهم بتقاطعات شارع سلمان الفارسي بالعصافرة بحري، وأمام مدخل مدينة البعوث الإسلامية ومسجد رمزي الشافعي ،فضلا عن القيام بإستعدال عامود إنارة زوجي آيل للسقوط بتقاطع شارع 30 أبو كمال مع شارع 45 ، حيث تم إستعداله وتثبيته مرة أخرى.

وجاءت الأعمال تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للتيسير على المواطنين و إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة وترشيدا للطاقة.

في سياق أخر أعلن حى الجمرك بالاسكندرية ، التحفظ على "طن" من الأسماك المنتهية الصلاحية من مطعم شهير ، من خلال الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع مباحث تموين الإسكندرية ورئيس مباحث تموين الجمرك في حملة تفتيش كبرى على مطاعم الأسماك.

و أشار بيان صادر اليوم من حى الجمرك أن الإدارة العامة لمباحث التموين قد شنت برئاسة اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد إيهاب يوسف، وبحضور العميد أسامة الشيخ مفتش منطقة غرب ووسط الدلتا والرائد عادل نبيل رئيس مباحث تموين الجمرك ،حملة مكبرة للتفتيش على مطاعم الأسماك الشهيرة و ذلك إستمرارًا لحملات التفتيش المكبرة في حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، على المطاعم وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق الحي وفحص مدى اتباع الإشتراطات المنضبطة.

وضمت الحملة أعضاء من مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، وذلك لفحص الأسماك بمنطقة ضباط الصف بالجمرك، وخلال الحملة حاول أصحاب أحد المطاعم الشهيرة التهرب من التفتيش وغلق المطعم إلا أن الحملة أجبرت صاحب المطعم على فتحه مرة آخرى وإتمام عملها، وبفحص الثلاجات بالمطعم تم ضبط كمية تُقدر ب"طن" من أنواع مختلفة من الأسماك منتهية الصلاحية، وتحفظت الحملة عليها.