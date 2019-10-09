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نيابة النزهة تطلب تقرير المعمل الكميائى حول واقعة ضبط عاطل بـ2 كيلو حشيش

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:00 ص
نيابة النزهة تطلب تقرير المعمل الكميائى حول واقعة ضبط عاطل بـ2 كيلو حشيش حشيش - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، باستعجال تقرير المعمل الكيميائى، لـ2 كيلو من المواد المخدرة "حشيش"، تم ضبطها بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى النزهة، كما طلبت النيابة صحفية الحالة الجنائية للمتهم، كما أمرت بسرعة عمل تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة النزهة، تفيد بقيام" إسلام. أ. ف" 24 عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، حال تردده على دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية "ملكه" وبحوزته "سلاح نارى" فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقتين من ذات العيار"، 2 كيلو جرام حشيش، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى 300 جنيه".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته.

 


المعمل الكيميائى

مخدر الحشيش

إتجار المخدرات

قسم النزهه

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