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نور المالكى يحذر من انتعاش العصابات الإرهابية وتحرك خلاياها بالعراق

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:16 م
نور المالكى يحذر من انتعاش العصابات الإرهابية وتحرك خلاياها بالعراق نور المالكى رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق
أ ش أ

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حذر رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكى، من انتعاش العصابات الإرهابية، وتحرك خلاياها النائمة.
 
وذكر مكتب المالكى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المالكى بحث مع قائد قوات المهام المشتركة فى التحالف الدولى الجنرال جيرالد ستريكلاند، تطورات الأوضاع فى العراق والمنطقة.
 
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولى، فى مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخبارية، مضيفا أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها الساحة العراقية يجب ألا تؤدى إلى شلل القوات الأمنية أمام نشاطات تنظيم (داعش) الإرهابى ومحاولة جمع صفوفه من جديد.
 
وشدد المالكى، على أن مهام القوات المسلحة والشرطة تتأكد فى تلك الظروف الحساسة والمتغيرات الأمنية، والتى قد تؤدى إلى انتعاش العصابات الإرهابية وتحرك خلاياها النائمة واستغلال الوضع الراهن لضرب الوطن والمواطنين.
 

العراق

نور المالكى

ائتلاف دوله القانون

داعش

العصابات الارهابيه

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