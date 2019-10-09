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"نسيم وخنيجر والسيد" محكمون لمهرجان الصعيد المسرحى الرابع فى أسيوط

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:39 ص
"نسيم وخنيجر والسيد" محكمون لمهرجان الصعيد المسرحى الرابع فى أسيوط مهرجان الصعيد المسرحى الرابع فى أسيوط
أسيوط – ضحا صالح

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أعلنت إدارة مهرجان الصعيد المسرحى للفرق الحرة، عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من المهرجان، المنتظر أن تقام فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 بقصر ثقافة أسيوط، حيث يرأس اللجنة الشاعر والناقد والمؤلف المسرحى دكتور محمود نسيم، ويشارك فى عضوية اللجنة المخرج أحمد السيد والمؤلف المسرحى أحمد أبو خنيجر.

 

وأوضح المخرج المسرحى شعبان المنفلوطي، مدير المهرجان، أن دورة هذا العام تتنافس خلالها 8 فرق مسرحية مستقلة من محافظات الصعيد، مضيفا أن جوائز المهرجان تتضمن جوائز المركز الأول والثانى والثالث للعروض المشاركة، وجوائز أفضل مخرج وأفضل ممثل وممثلة وأفضل ديكور.

 

يذكر أن مهرجان الصعيد المسرحى للفرق الحرة تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت رعاية محافظة أسيوط، ويرأس الدورة الرابعة من المهرجان الكاتب الكبير الأستاذ محمد سلماوى، وتحمل اسم الكاتب المسرحى الراحل ألفريد فرج، تكريمًا لجهوده فى إثراء الحركة المسرحية فى مصر والوطن العربى.

 

 


اسيوط

مهرجان الصعيد المسرحى

اخبار اسيوط

وزارة الثقافة

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