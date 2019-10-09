موجز الحوادث.. دعوى تطالب فيس بوك بحذف الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد الدولة

نشر قسم الحوادث باليوم السابع، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

دعوى قضائية تطالب فيس بوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد الدولة

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ16 أكتوبر

فيديو.. تباطؤ حركة السيارات بسبب الكثافات المرتفعة داخل نفق الأزهر

ضبط موظف لاتهامه بتصوير نفسه عاريا فى الشيخ زايد

سباك يتهم عامل بالتحرش بابنته البالغة من العمر 5 سنوات فى أوسيم

المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء على عقار بالمرج