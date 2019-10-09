موجز أخبار الاقتصاد .. مصر تتقدم 26 مركزا فى تقرير التنافسية .. والذهب يرتفع جنيهان

كتب أحمد حمادة

شهد عالم الاقتصاد والمال فى مصر، اليوم الأربعاء، عدة أحداث وأخبار تم نشرها على "اليوم السابع" كان من أهمها، إعلان وزارة المالية عن إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات، و مصر تتقدم 26 مركزًا منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى ، البورصة تلغى العمليات على سهم "الشرقية للدخان" بسبب إضراب العمال، وارتفاع أسعار الذهب جنيهان .

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

تلقت وزارة المالية، تقريرًا من كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و188 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس الماضيين،

مجلس إدارة هيئة الاستثمار يناقش الاستعدادات لتنظيم منتدى إفريقيا 2019

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الإتربى، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس.

دراسة اقتصادية: قناة السويس تحقق عائدات قياسية بعد افتتاح المشروعات اللوجستية

توقعت دراسة اقتصادية، أن تحقق قناة السويس عائدات قياسية، مع افتتاح المشروعات اللوجستية بمحور القناة، التى يمر بها سنويا 10% من بضاعة العالم، و20 % من تجارة الحاويات.

رئيس صندوق "إيفاد": مشروع الصوب ثورة زراعية حقيقية على أرض مصر

أعرب جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، عن سعادته بمشروع الصوب الزراعية العملاق، مشيرا إلى أن ما يشهده الآن ثورة زراعية حقيقية على أرض مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الصندوق هو شريك استراتيجي يساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية

المجلس العالمي للسفر والسياحة يهنئ مصر على النتائج المبهرة لتطوير قطاع السياحة

هنأت جلوريا جيفارا مانزو رئيسية المجلس العالمي للسفر والسياحة، وزارة السياحة على النتائج المبهرة التى شهدها القطاع هذا العام، والتى جاءت نتيجة جهد وعمل مدعوم من الدولة، وذلك بعد أن حققت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار فى عام 2018-2019.

وزير الإسكان يلتقى وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات ورجل الأعمال خلف الحبتور

على هامش مشاركته فى الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدبي، التقى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: مصر تقدمت 26 مركزًا منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسن ترتيب مصر 26 مركزًا، مقارنة بالمركز 119 في تقرير التنافسية لعام 2014/ 2015، ما يُعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

مصر تحتل المركز 93 فى تقرير التنافسية العالمى 2019

أعلن المركز المصري للدراسات الإقتصادية، تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 بشكل طفيف، مقارنة بعام 2018، حيث احتلت المركز 93 من بين 141 دولة، مقابل المركز 94 من بين 140 العام الماضي 2018.

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit " بحضور 40 متحدثا

تستضيف القاهرة فى الثانى عشر من نوفمبر المقبل، قمة "Egypt Economic Summit" لمناقشة مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي، التى تمت بنجاح منقطع النظير بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية.

"الحديد والصلب": 225 مليون جنيه توفير متوقع بعد تخفيض سعر الغاز للمصانع

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن تحقيقها توفير يبلغ حوالى 225 مليون جنيه سنويًا من تخفيض سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد، موضحة أن الشركة تستهلك 237 مليون متر مكعب سنويًا بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك فى حالة سعر 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولكن بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الغاز إلى 5.5 دولار ستصل التكلفة إلى 872 مليون جنيه.

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر القادم

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة فى طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.

البورصة تلغى العمليات على سهم "الشرقية للدخان" بسبب إضراب العمال

قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية - ايسترن كومبانى خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى المعلن فى تمام الساعة 14:09:11.

أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-10-2019

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى،

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-10-2019

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.23جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع،

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 9-10-2019

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.77 جنيه للشراء، و17.94جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 9-10-2019

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 9-10-2019، حيث سجل سعر الريال استقراراً عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019 فى مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، ارتفاع بقيمة جنيهين مستهل تعاملات اليوم، بعد أن شهد سعر الذهب عالميا، ارتفاع من 1497 إلى 1502 دولار.