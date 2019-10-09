مفاوض الاتحاد الأوروبى: التوصل لاتفاق بريكست شديد الصعوبة إلا أنه ممكن

بروكسل (أ ش أ)

أعرب مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن (بريكست) ميشيل بارنييه، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى رغم الفجوة بين الجانبين مع اقتراب الموعد النهائى للخروج فى 31 أكتوبر الجارى.

وقال بارنييه - وفقًا لقناة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء "إن الاتفاق شديد الصعوبة إلا أنه ممكن"، مضيفًا أنه من الضرورى أن يتسم المفاوضون بالهدوء في مثل هذه الأوقات العصيبة وأن الاتحاد سيظل هادئًا ومتيقظًا ومحترمًا وبناءً.

ومن المقرر أن يعقد بارنييه لقاءً مع الوزير البريطانى المختص بملف الخروج "ستيفن باركلي" في بروكسل غدا الخميس.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يؤكد أن بلاده ستغادر الاتحاد فى الموعد المقرر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.