سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

معلومة بترولية.. ماذا يعنى النفط الصخرى؟

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:00 ص
معلومة بترولية.. ماذا يعنى النفط الصخرى؟ نفط "ارشيفية "
كتبت –مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبقى التسابق المحموم بين الدول الكبرى على أشده لتأمين احتياجاتهم من البترول، وهو ما يفسر توسع استخدامات التكنولوجيا الحديثة لاستخراج النفط الصخرى وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما هو الفرق بين النفط الصخرى والنفط التقليدى.. وكيف يتم استخراجه؟.

النفط الصخري:

يعد نوعا من أنواع النفط الخفيف يتسم بسيولة أقل من النفط الخام الأحفورى، ويستخرج النفط الصخرى من صخور تحتوى ترسبات مادة الكيروجين يتم تحويلها بالحرارة إلى سائل هيدروكربونى بديل للنفط الخام.

وتجرى عملية معالجة النفط الصخرى فوق سطح الأرض، من خلال تعدين النفط الصخرى ومن ثم التعامل معه فى منشآت المعالجة، وهناك تقنيات حديثة تتولى معالجته تحت الأرض فى الموقع، عن طريق تطبيق الحرارة واستخراج النفط عن طريق بئر نفط، وتختلف خصائص النفط الصخرى حسب تكوين الصخور الرسوبية فى باطن الأرض.

كيفية استخراجه:

يستخرج النفط الصخرى من تشكيلات الصخور الرسوبية التى تكونت فى باطن الأرض بطريقة التكسير الهيدروليكى، وذلك عن طريق حفر الآبار رأسياً ثم أفقياً مع استخدام الماء والمواد الكيماوية وخليط من الرمل، وتحتاج عملية تفتيت الصخور إلى ضخّ كميات كبيرة من الماء تتراوح ما بين 7 إلى 23 مليون لتر من المياه، تعادل تقريباً 5 براميل ماء لكل برميل نفط.

ويرجع الفضل فى عودة الاهتمام بالنفط الصخرى إلى ارتفاع أسعار النفط فى بداية القرن الـ21، حيث عادت جهود التطوير واختبار أحدث التقنيات، بعد أن بدأت هذه التكنولوجيا فى الظهور عام 1684 عندما تم تسجيل أول براءة اختراع رسمية لعملية استخراج، ولكن تعرضت هذه الصناعة للانكماش منتصف القرن الـ20 بعد اكتشاف احتياطيات نفطية تقليدية كبيرة.

 


النفط

النفط الصخري

الولايات المتحدة الأمريكية

انتاج النفط الصخري

النفط الخام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإكوادور تتوقع إنتاج 590 ألف برميل يومياً من النفط فى 2020

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:41 ص

فنزويلا تعتقل الرئيس المحلى لمشروع نفطى مشترك مع الصين

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:00 م

هجوم بالقنابل على خط أنابيب نفطى بكولومبيا وتسرب النفط إلى نهر مجاور

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 ص

باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. اتفاق بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين لإنهاء الإضراب.. ومقتل 5 وإصابة 45 مع تجدد المظاهرات فى العراق.. وهجوم بالقنابل على خط أنابيب نفطى بكولومبيا

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:00 م

وزير النفط الإيرانى: "البترول الوطنية" الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل بارس للغاز

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:27 ص

هبوط أسعار النفط من جديد وسط جو من التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:31 ص

تباين أسعار النفط وحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:03 ص

وكالة: أمين عام أوبك يقول من السابق لأوانه بحث تعميق تخفيضات إنتاج النفط

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:28 ص

النفط يسجل 58.13 دولار للبرميل و52.69 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

اليوم.. "جنايات المنصورة" تستكمل محاكمة جدة الطفلة "جنة"

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

تعرف على ضوابط منع الأزواج لزوجاتهم من العمل المشروع

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

أسوان ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول.. صور

5 انتهاكات مارسها "تنظيم الحمدين" ضد قبيلة الغفران القطرية.. تعرف عليها

5 انتهاكات مارسها "تنظيم الحمدين" ضد قبيلة الغفران القطرية.. تعرف عليها

محمد الشوربجى وطارق مؤمن يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

محمد الشوربجى وطارق مؤمن يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

سيدة تقيم دعوى حبس ضد طليقها بسبب تخلفه عن دفع 300 جنيه نفقة ألعاب

سيدة تقيم دعوى حبس ضد طليقها بسبب تخلفه عن دفع 300 جنيه نفقة ألعاب

نص عليها قانون العقوبات.. اعرف عقوبة إفشاء أسرار عن البلاد لصالح دولة أجنبية

نص عليها قانون العقوبات.. اعرف عقوبة إفشاء أسرار عن البلاد لصالح دولة أجنبية

مركز التطعيمات القومى يكشف طرق الإصابة بالأنفلونزا وآليات الحماية منها

مركز التطعيمات القومى يكشف طرق الإصابة بالأنفلونزا وآليات الحماية منها

هل يجوز للعامل العدول عن استقالته بعد تقديمها؟.. قانون العمل يجيب

هل يجوز للعامل العدول عن استقالته بعد تقديمها؟.. قانون العمل يجيب

5 محطات هامة بمحاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

5 محطات هامة بمحاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

تعرف على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة

تعرف على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة

تهنئة حلفاء الإخوان لقاتل السادات بانتصارات أكتوبر تكشف محاولة تزوير التاريخ

تهنئة حلفاء الإخوان لقاتل السادات بانتصارات أكتوبر تكشف محاولة تزوير التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة