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معرض هياكل سيارات تاريخية فى كنيسة سان كارلو الإيطالية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:30 م
معرض هياكل سيارات تاريخية فى كنيسة سان كارلو الإيطالية نادى السيارات التاريخية الايطالية
كتبت فاطمة شوقى

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يقيم نادى السيارات التاريخية الإيطالية، معرضا للجمهور فى الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر الحالى، والذى سيقام فى كنيسة سان كارلو فى مدينة مودين، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

ويضم المعرض نماذج لثمان موديلات لسيارات تاريخية تعتبر فى الواقع الاساس الذى قامت عليه هذه الصناعة، وهى "فيرارى " لعام 1961 و "جى تى او" 1962 و فيات 500 العالمية ، وجى تى نيمبو سبايدر و ميزيراتى 151/3 و الكوبرا دايتونا.

ويتيح المعرض لزواره امكانية اكتشاف هذه السيارات الموقعة بواسطة مبدعيها و الهياكل مصنوعة من الالومنيوم .

وأشارت الوكالة إلى أن هناك 8 موديلات فى المعرض وهى عبارة عن هياكل مصنوعة يدويا من جذوع الاشجار والرومال والحديد الخفيف.

وقالت الوكالة أن التنمية الصناعية التى أدت إلى ظهور المركبات فى سبعينيات القرن العشرين أدت أيضا إلى انخفاض هذا النشاط وتسببت فى اختفاء معظم الحرفيين.

وأضافت أن الأعمال المعروضة فى مودرن ارت تحمل توقيع من قبل فرناندو باكارينى وجيانكارلو جيرا وأفرو جيبيلينى وأورييلو ليوناردى.

 

 


ايطاليا

معرض سيارات

سيارات تاريخية

معرض نادر

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