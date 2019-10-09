مسئول: جيش الاحتلال التركى سيعبر الحدود السورية بعد قليل

قال مسئول تركى، اليوم الأربعاء إن جيش الاحتلال التركى سيعبر الحدود السورية بعد قليل، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
مسئول: جيش الاحتلال التركى سيعبر الحدود السورية بعد قليلالأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:14 ص
الجيش التركى
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