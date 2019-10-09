محافظ الفيوم يشهد احتفالية " أكتوبر في ذاكرة الوطن" بمركز الإعلام

الفيوم رباب الجالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفالية ( أكتوبر في ذاكرة الوطن ) ،التى نظمها مركز إعلام الفيوم، في إطار الاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من الأبطال، الذين شاركوا بملحمة نصر أكتوبر ،وأسر الشهداء والمصابين وحشد من المواطنين والشباب والفتيات ،وطلاب المدارس والجامعات.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وتعاقبت كلمات الحضور، التى تناولت براعة وشجاعة الجندى المصري، والتخطيط للحرب والتحلى بالإرادة والعزيمة والصبر.



فى كلمته أكد محافظ الفيوم، على أن المجتمع المصري كيان واحد لا يتجزأ بمسلميه ومسيحييه ،وهما يضربان أروع الأمثلة في الحب ،والتعاون والمشاركة في بناء المجتمع، فكلاهما اشتركا كتفاً بكتف في ملحمة نصر أكتوبر المجيد، تلك الملحمة التى عبرت بمصرنا الغالية إلى المستقبل، لافتاً إلى أن التخطيط والإرادة والعزيمة عوامل أكدت على نصر أكتوبر، ذلك النصر الذى أعاد للأمة العربية هيبتها وكرامتها.



وأضاف محافظ الفيوم أن الاحتفال بنصر أكتوبر، هو تكريم لأبطال هذه الحرب وأسر شهدائها ومصابيها ،تأكيداً لدورهم العظيم في التضحية والزود عن هذا الوطن الغالي، مطالباً الحضور وخاصة الشباب والفتيات باتخاذ العبرة والمثل من نماذج أكتوبر المجيد وأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة وأن يتحلوا بالقيم والمبادئ الطيبة فهم حملة مشاعل التنوير لمستقبل بلدنا الغالي، مؤكداً على غرس روح الولاء والانتماء وحب الوطن داخل قلوب المصريين.

وقال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه شدد على كافة الجهات المعنية بتكثيف متابعة وتوعية وتوجيه المواطنين للإسراع في التقدم لإنهاء إجراءات التقنين، للاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة لهم، و قام اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالمتابعة بمركز يوسف الصديق للتأكيد على المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التقنين خلال الفترات الزمنية المحددة لذلك.

وأشار محافظ الفيوم بأن الدولة لن تدخر جهداً في الوقوف بجانب المواطنين الجادين في إطار من القانون، مع مراعاة تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين لتقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم تبعاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مؤكداً على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أيدي المتقاعسين عن آداء الأعمال المنوطة بهم تجاه حق الشعب، وأنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة من المتخاذلين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



